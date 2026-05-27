645 молодых мам получили 100 тысяч рублей за рождение первенца

По 100 000 рублей получили более 600 молодых вологжанок, впервые ставшими мамами Единовременную выплату платят женщинам до 25 лет. Об этом сообщила пресс-служба правительства Вологодской области.

Мера поддержки предоставляется по демографической программе губернатора Георгия Филимонова «Семья — оплот Русского Севера» и национального проекта «Семья».

- Поддержка молодых мам — вклад в будущее нашего региона. Выплата 100 тысяч рублей при рождении первенца помогает молодым женщинам чувствовать себя увереннее, – прокомментировал министр труда и социальной защиты Вологодской области Александр Ершов. – С начала 2026 года её уже получили 645 молодых мам.

Важное условие – регистрация рождения ребенка должна быть произведена в любом отделе ЗАГС области. Причем прописку мамы не проверяют, если первый ребёнок рождён после 9 января 2026 года. Для получения выплаты необходимо подать заявление, но в течение года со дня рождения ребёнка. Сделать это можно через портал Госуслуг или в любом МФЦ области.

По программе губернатора «Семья – оплот Русского Севера» доступны региональный маткапитал 150000 рублей – и на третьего, и при рождении четвертого и последующих детей, компенсация аренды жилья до 20 000 рублей в месяц и другие меры помощи.