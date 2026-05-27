Жительница Вологодской области пристрастилась к вызову полиции

Фото: пресс-служба судов Вологодской области.

54-летняя жительница Чагоды иногда вызывала полицию. Ее за это вызвали в суд.

Однажды она употребляла алкоголь в компании своей соседки. В какой-то момент женщине стало скучно, и она стала звонить в дежурную часть полиции. Она сообщила, что ее избили и умирает, затем, что у нее в квартире спит пьяная соседка. Попросила правоохранителей приехать, но предупредила, что дверь им не откроет. А в ходе последнего телефонного звонка чагодощенка и вовсе сообщила, что соседка умерла. При проверке сообщений установлено, что все это неправда. При даче объяснений чагодощенка пояснила, что была пьяна и ничего не помнит.

Спустя время, майским праздничным днем женщина прибиралась на улице и нашла мертвого кота. Позвонила внуку и попросила его убрать животное, заплатив за это 500 рублей. А из дома она снова позвонила в полицию и вызвала правоохранителей, рассказав историю про кота.

Прибывшие на место сотрудники в очередной раз указанные заявительницей обстоятельства не подтвердили. Позже женщина пояснила: во всем виноват алкоголь, вызывать полицию необходимости не было.

Действия чагодощенки в обоих случаях квалифицированы по ст. 19.13 КоАП РФ (заведомо ложный вызов специализированных служб).

Постановлениями мирового судьи по судебному участку № 60 женщина признана виновной, ей назначены наказания в виде административных штрафов по 1 000 руб, сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Ранее чагодощенка уже многократно привлекалась к административной ответственности за аналогичные правонарушения, в связи с чем при назначении наказания мировым судьей данное обстоятельство учтено как отягчающее.

Постановления в законную силу не вступили, могут быть обжалованы.