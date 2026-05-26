В Вологодской области проблемы с GPS и интернетом

Жители Череповца массово жалуются на некорректную работу GPS-навигации. По словам горожан, навигаторы и мобильные приложения определяют местоположение с серьёзными ошибками.

В 2024 году власти Череповца официально подтверждали использование средств радиоэлектронной защиты, которые включаются в зависимости от оперативной обстановки.

Как сообщает портал Город Че, "Причиной сбоев, как отмечают специалисты, может быть работа систем радиоэлектронной борьбы, так называемых спуферов. Такие комплексы создают ложные координаты для спутниковых навигационных систем, что позволяет противодействовать беспилотным летательным аппаратам..."

Но из-за подмены координат возникают перебои в работе гражданских сервисов и устройств. Использующие спутниковую навигацию сталкиваются с проблемами - это и автомобилисты, и пользователи спортивных трекеров, а также системы общественного транспорта и электронные табло на остановках.

Однако официальных комментариев по этому поводу нет.

Кстати, жители округов жалуются на "плохой" интернет. Из-за этого не всегда можно зайти, например, в банковские приложения, чтобы своевременно сделать платежи. Невозможно работать на удаленке, не всегда можно сделать покупки онлайн. Если в многоэтажках есть проводной интернет, то частные дома предприимчивые связисты предлагают оборудовать интернетом "который не глушится" за внушительную сумму. Так, по информации из Харовского округа - провести интернет в дом в черте города стоит 21 тысячу, а в деревню Михайловского сельского совета - 27 тысяч рублей.

Как многие замечают, скорость интернета частенько снижена и тогда, когда официальной информации об угрозах с воздуха нет.

Одновременно в 26-ти деревнях, селах и поселках Вологодской области обещают построить новые вышки связи - реализуется программа «Устранения цифрового неравенства 2.0».