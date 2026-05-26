На Вологодчине 5000 школьников летом будут трудоустроены

На период летних каникул в Вологодской области будет действовать нацпроект «Кадры. Акция «Трудовое лето».

У кого какие планы на лето. Но некоторые школьники смогут заработать немного денег.

С 1 июня в Вологодской области стартует национальный проект «Кадры. Акция «Трудовое лето», благодаря которому все желающие школьники смогут найти себе работу на летнее время. В этом им поможет служба занятости на платформе «Работа России».

Как сообщает правительство области, участникам акции подготовлены вакансии в образовательных и культурных учреждениях, а также на промышленных предприятиях региона. Среди наиболее популярных вакансий для школьников - укладчик-упаковщик, сортировщик и комплектовщик, а также подсобный рабочий, уборщик, дворник.

Уже в первый месяц действия нацпроекта планируется трудоустроить порядка 3000 подростков. А за три месяца каникул могут поработать 5000 школьников.

Дополнительно к заработной плате школьникам обещают выплачивать 1500 рублей районного коэффициента. Для жителей Вологды данный показатель равен 1720 руб., для Череповца - 1870 руб.

Все работодатели, желающие взять на работу молодежь, должны обратиться в отделения службы занятости или в региональный Минтруд.

Главное, чтобы детям честно выплатили заработанные ими деньги, и соблюдались все их права…