Курьеры помогли облапошить троих человек на 26 миллионов рублей

Двое жителей Кемеровской области были курьерами за процент. Они помогли мошенникам отобрать у трех граждан 26 миллионов рублей. Теперь им придется компенсировать ущерб пострадавшим. А мошенников все еще ищут.

Как сообщает прокуратура Вологодской области, курьерам вменили ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

По версии следствия, в июле 2025 года они вступили в преступный

сговор с неизвестными. Участники группы позвонили жителям села Сямжа и города Москвы, ввели их в заблуждение о причастности к противоправным действиям и убедили передать сбережения.

Двое кемеровчан как курьеры забирали приготовленные жертвами деньги и передавали их соучастникам. В итоге трое потерпевших потеряли 26 млн рублей. Все они заявили гражданские иски о взыскании материального ущерба.

Дело направлено в Сямженский районный суд, курьерам грозит до 10 лет. А материал по их «работодателям» выделен в отдельное производство.