Мужчину с инсультом санавиацией вывезли в Вологду из Великого Устюга

Вертолет санавиации приземлился в аэропорту Великого Устюга.

Ночной рейс совершил борт санавиации - речь идет о спасении жизни мужчины из Великого Устюга. Ночные рейсы санавиации станут регулярными.

"Вчера вечером из Великоустюгской ЦРБ госпитализировали 68-летнего мужчину с инсультом. Решение о транспортировке было принято после телемедицинской консультации с Вологодской областной клинической больницей", - сообщил губернатор Георгий Филимонов.

Борт вылетел из Вологды в 21.30, и уже в 23.30 возвращался. Мужчину доставили в больницу. Состояние пациента тяжёлое, за его жизнь борются врачи.

"Ночные рейсы санавиации для оказания экстренной специализированной помощи жителям отдалённых территорий в областных больницах Вологды и Череповца станут регулярными. Это уже четвёртый такой вылет в этом году. Достигли соответствующих договорённостей с Госкорпорацией организации воздушного движения для обеспечения диспетчерского сопровождения", - заверил вологодский губернатор.

По информации губернатора, приведены в порядок вертолётные площадки в округах региона. "Дополнительно подготовили площадки вблизи Вологды. Одну из них обновили вблизи в д.Абрамцево после 10-летнего перерыва, что позволило значительно сократить время доставки до больницы", - пишет Георгий Филимонов.