Глава Вологды возмутился женщиной с тележкой

Глава Вологды Сергей Жестянников возмущен женщиной с тележкой, ее уже ищет полиция. Происшествие случилось ранним утром 24 мая. Женщина с тележкой пришла в парк Победы, подошла к клумбе возле мемориала «65 лет Великой Победы», где недавно были посажены бегонии, и выкопала их. Рассаду она поместила на тележку и увезла.

Кражу зафиксировала камера видеонаблюдения, поэтому найти вандала не составит труда, уверен глава города.

«Намерения женщины выяснят правоохранительные органы. Этот инцидент показывает отсутствие совести и уважения к памяти Героев. Памятные места, мемориалы, посвящённые Великой Победе и нашим Героям, – это святое. И такого отношения они не заслуживают. Мы этого не спустим с рук. Говорил и продолжу говорить: любой акт вандализма будет зафиксирован, и нарушители понесут наказание», - заявил глава Вологды Сергей Жестянников.