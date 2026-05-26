Травмированного велосипедиста оштрафуют за езду без прав

Велосипедист получил травмы на велодорожке.

Водителя электровелосипеда подрезал автомобиль, велосипедист оказался в больнице. ДТП случилось 25 мая в 18:10 у дома 2 по ул. Раахе. Мужчина ехал на электровелосипеде, его не пропустил автомобиль,

Как сообщил отдел Госавтоинспекции УМВД «Череповец», неустановленная машина при выезде с прилегающей территории не пропустила электровелосипед «Куго Вири В1» под управлением водителя 33 лет. Тот двигался по велодорожке. Чтобы избежать ДТП, велосипедист экстренно затормозил и упал. Он получил травмы.

Автомобилист уехал, а водителя электровелосипеда после осмотра бригадой скорой помощи с травмами доставили в областную больницу № 2.

Так как велосипед оказался достаточно мощный, то у велосипедиста должны быть права. Но их не казалось, веосипедист получил протокол по статье 12.7 ч. 1 КоАП РФ - "Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством (за исключением учебной езды)". Она влечёт штраф от 5000 до 15000 рублей.