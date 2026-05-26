На Вологодчине проходит Неделя отказа от табака

Министерство здравоохранения России объявило Неделю отказа от табака, приуроченную к Всемирному дню без табака.Он празднуется 31 мая.

Курение — один из ведущих факторов риска развития онкологических заболеваний, хронической обструктивной болезни легких, ишемической болезни сердца и инсульта, заболеваний сосудов и гипертонии, осложнений беременности и репродуктивных проблем.

Эксперты рассказали об эффективности отказа от табачной продукции. Всего через 24 часа у человека снижается риск инфаркта миокарда и нормализуется артериальное давление, а через 2-3 недели улучшается работа легких и пропадает одышка. Через 15 лет вероятность развития ишемической болезни сердца опускается до такого же уровня, как у некурящих, а через 20 лет риск смерти от заболеваний, вызванных курением, снижается до уровня человека, который никогда не курил.

Если вы бросаете курить, врачи советуют найти замену вредной привычке. Это может быть короткая прогулка, стакан воды или травяного чая, жевательная резинка, дыхательные упражнения или любое хобби, которое занимает руки: лепка, рисование, сборка конструктора и др.

«Курение убивает. Но это не приговор — бросить курить можно в любом возрасте, и организм ответит благодарностью уже через несколько недель. Неделя отказа от табака — это шанс начать новую, здоровую жизнь», — отметили в Министерстве здравоохранения Вологодской области.