Жительница Вологодской области украла 350 тысяч у участника СВО

Тотемский районный суд вынес приговор 42-летней местной жительнице по делу о краже денег у участника специальной военной операции.

В начале декабря 2025 года тотьмичка пришла в гости к мужчине - участнику СВО. Во время застолья у женщины возникло желание поживиться. Когда хозяин отвлёкся, она взяла карту из сумки-барсетки, лежавшей в спальной комнате. В ближайшем банкомате женщина сняла со счёта 350 тысяч рублей на собственные нужды.

Действия женщины квалифицировали как кражу с банковского счёта в крупном размере. В суде она признала вину частично: не отрицала, что сняла деньги, но утверждала, что потерпевший, с которым ранее состояла в отношениях, сам разрешил ей взять карту. Правда, конкретную сумму они не обсуждали. Потерпевший пояснил, что иногда действительно разрешал женщине пользоваться картой и сообщал ей пин-код, но каждый раз сумма заранее оговаривалась.

По словам мужчины, в тот день он уснул после употребления алкоголя. Когда проснулся, то узнал о снятии крупной суммы. Сначала женщина не хотела возвращать деньги и отдала только карту, однако позже полностью возместила причинённый ущерб.

Суд учёл характер преступления, данные о личности подсудимой, отсутствие судимости и удовлетворительную характеристику по месту жительства. Смягчающими обстоятельствами признали добровольное возмещение ущерба, явку с повинной и частичное признание вины.

Как сообщает пресс-служба судов, жительнице Тотьмы назначили 1 год 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год и возложением обязанностей. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.