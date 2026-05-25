Огромные суммы ушли на счета мошенников от вологжан

В Вологодской области зарегистрированы случаи крупного дистанционного мошенничества. На сей раз разговор шел о перерасчёте пенсии.

ЧП случилось в Устюженском округе. 66-летний мужчина перевёл аферистам 7 миллионов 567 тысяч рублей. Неизвестные, завладев его персональными данными, в несколько приемов выманили у него сбережения. Часть денег пенсионер передал из своих рук в руки курьера.

В Соколе 54-летняя женщина поддалась уговорам неизвестных. Она даже продала свой автомобиль Renault Sandero. В итоге 930 тысяч рублей оказались на счетах аферистов. Те сначала убедили её перевести деньги под предлогом перерасчёта пенсии, а затем заговорили о «безопасном счёте» и сохранении персональных данных.

По обоим фактам мошенничества возбуждены уголовные дела.