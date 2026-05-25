Малыш совершил одиночное путешествие по Череповцу

Заместитель начальника УМВД по Череповцу Артём Карандеев.

В Череповце пропал ребенок - в полицию поступило заявление от матери. Она оставила его на детской площадке возле дома на улице Устюженской, через некоторое время ребенка на ней уже не было.

Мальчик пропал из поля зрения родительницы на четыре часа. На площади Молодежи потеряшку нашел заместитель начальника УМВД по Череповцу Артём Карандеев. Расстояние от дома мальчика до площади составляет около трёх километров.

Как выяснилось, во дворе он познакомился с другими детьми и с компанией отправился на пляж.

Затем путешественник прогулялся по набережной, прошел ко Дворцу культуры металлургов, чтобы посмотреть а фонтаны.

Как рассказали в пресс-службе областного УМВД, ребёнка передали матери и провели с ней профилактическую беседу. Также женщине грозит ответственность за ненадлежащий контроль за местонахождением несовершеннолетнего.