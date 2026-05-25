Сокольчанка пыталась оспорить завещание умершего отца

Сокольчанка попыталась спорить завещание отца. Она обратилась в суд. Для вынесения решения потребовалась посмертная судебная психиатрическая экспертиза.

37-летняя женщина обратилась в суд, чтобы признать недействительным завещание отца, который скончался в начале прошлого года. Дочь являлась единственной законной наследницей, но от нотариуса узнала, что квартира отходит сожительнице усопшего.

Сокольчанка решила, что завещание родственник составил под воздействием алкоголя и медицинских препаратов, то есть не осознавал последствий своих действий.

«Для разрешения вопроса о психическом состоянии умершего суд назначил посмертную судебную психиатрическую экспертизу. В соответствии с заключением, вологжанин на дату составления завещания каким-либо психическим расстройством не страдал, мог понимать значение своих действий и руководить ими. Также по делу была проведена и почерковедческая экспертиза. Она показала, что рукописная запись и подпись от имени умершего, расположенные в завещании, выполнены самим мужчиной. Признаков выполнения подписи под влиянием «сбивающих» факторов (необычных условий и состояний, алкогольного опьянения и т.п.) не было», - рассказали в объединенной пресс-службе судов Вологодской области.

Суд установил, что мужчина действительно пил лекарства, назначенные врачом. Но не нашлось подтверждения доводам, что сокольчанин был пьян в момент составления документа. Ранее мужчина оформил и завещательное распоряжение на деньги со своего счета. При жизни отец дочь не обделил, подарив квартиру в Соколе. У родственников сохранялось общение и хорошие отношения до смерти отца. В удовлетворении иска дочери отказано.