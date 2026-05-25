Работы по ликвидации аварии на водоводе Вологды закончатся только вечером

Работы по ликвидации аварии на водоводе на улице Гагарина продолжаются. Часть домов уже подключили к водоснабжению, но десятки домов пока стоят без воды. Напомним, работы начались накануне.

На трубопроводе диаметром 600 мм выявлено два повреждения. Глава города Сергей Жестянников сообщил, что на объекте задействованы 4 единицы техники и 15 специалистов.

Ориентировочно ремонт завершится 25 мая в 22 часа. Пока для вологжан организовали подвоз воды. Бочки расположатся на Ленинградской, 101А и Окружном шоссе, 26 с 10 до 13 часов, возле дома в Осаново, 20 с 10 до 17 часов, на Возрождения, 74В с 14 до 17 часов, а на Возрождения, 53 — с 13 до 17 часов.