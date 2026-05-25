В Вологде уточнили время ликвидации аварии на водоводе на улице Гагарина

Со страницы Сергея Жестянникова

«Вологдагорводоканал» бросил на ликвидацию коммунальной аварии значительные силы. На повреждённом водопроводе на улице Гагарина трудились всю ночь без остановки, сейчас на объекте задействован 21 специалист и семь единиц техники. Рабочие откачивают воду и готовятся к сварочным работам.

Глава города Сергей Жестянников держит ситуацию на личном контроле и уже озвучил ориентировочное время завершения ремонта — до конца рабочего дня. После этого водоснабжение начнут подключать. К настоящему моменту большая часть отключенных ранее домов уже с водой.

Напомним, накануне вечером на улице Гагарина обнаружили сразу два повреждения трубопровода. Без воды остались десятки адресов: улицы Архангельская, Возрождения, Восточная, Гагарина, Каберова, Казакова, Костромская, Ленинградская, Ломоносова, Конева, Медуницинская, Молодёжная, Новгородская, Окружное шоссе, Осаново, Осановский проезд, Псковская, Развития, Рождественская, Романова, Преминина, Трактористов, Тендрякова, Щетинина, Ягодная, Ярославская, Новаторов, Чернышовская, а также деревня Рубцово.

Для жителей организован подвоз воды. Цистерны будут дежурить по расписанию: с 10 до 13 часов — у домов на Псковской, 7, Ленинградской, 101А и Ярославской, 34; с 14 до 17 часов — на Костромской, 4Б, Возрождения, 74В и Казакова, 13. Отдельно воду доставят в социальные учреждения — детсады, школы и больницу.