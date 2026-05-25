В центре Вологды из реки вытащили тело неизвестного мужчины

Днём 22 мая в акватории близ микрорайона «Прибрежный» произошла мрачная находка. Спасатели извлекли на берег труп мужчины, личность которого до сих пор не определена.

Предполагаемый возраст погибшего — от 38 до 45 лет. Рост около 175 сантиметров, телосложение худощавое. В момент обнаружения на нём были чёрная джинсовая безрукавка, тёмная рубашка, чёрные джинсы и полуботинки. Среди личных вещей находились сумка для документов и мобильный телефон Motorola в корпусе синего цвета.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Граждан, обладающих какой-либо информацией, просят обратиться в правоохранительные органы.