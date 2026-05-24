Часть Вологды останется без воды на сутки

Большая часть Вологды на сутки останется без воды. Авария на водопроводе диаметром 700 мм произошла по адресу: Гагарина, 89.

Сергей Жестянников предупредил горожан: "В связи с большим диаметром водопровода устранение дефекта может занять сутки. Специалисты будут стараться выполнить ремонт в кратчайшие сроки".

"В связи с инцидентом отключено водоснабжение в ряде домов на улицах: Архангельская, Возрождения, Восточная, Гагарина, Лётчика Каберова, Казакова, Костромская, Ленинградская, Ломоносова, Конева, Медуницинская, Молодёжная, Новгородская, Окружное шоссе, Осаново, Осановский проезд, Псковская, Развития, Рождественская, Романова, Преминина, Трактористов, Тендрякова, Щетинина, Ягодная, Ярославская, Новаторов, Чернышовская и в деревне Рубцово.

Подвоз воды будет организован. Об адресах и времени сообщу дополнительно.

Специалисты «Вологдагорводоканала» на данный момент работают на месте инцидента без отключения воды.

Глава города предложил срочно запастись водой, пока она есть в сети.