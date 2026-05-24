Подростки в вологодском автобусе устроили дебош и избили водителя

Инцидент в автобусе городского маршрута №43 произошел в Вологде 24 мая в утренние часы. Как стало известно со слов очевидцев, два подростка решили проехаться без билета. Требование приобрести билет они проигнорировали, на предложение покинуть салон ответили отказом. На предупреждение о вызове полиции также игнорировали.

Когда водитель на остановке "улица Прокатова" выпроводил их из салона, подростки начали драку. У них в руках пассажиры заметили металлические предметы, также подростки использовали перцовый баллончик, они нанесли побои водителю и убежали.

В итоге автобус до кладбища в Козицыно не дошел, он был снят с линии. Пассажиры не пострадали, однако были вынуждены добираться по своим делам на другом транспорте.