В Вологодской области появилась звезда из 300 сосен

Огромную звезду из сосен можно увидеть с высоты птичьего полета.

Вологодская область присоединяется к Международный акции «Сад памяти» уже седьмой год подряд. В этом сезоне в регионе планируют высадить свыше 270 тысяч деревьев на площади более 120 гектаров. Всего за время проведения акции на Вологодчине было посажено уже более 3,1 миллиона деревьев на площади около 1,2 тысячи гектаров.

Центральное мероприятие Международной акции «Сад памяти» прошло вблизи села Горицы Кирилловского округа. Ежегодно она проходит в рамках национального проекта «Экологическое благополучие», который инициировал Президент Российской Федерации Владимир Путин.

«В этот день мы, совершая таинство посадки деревьев, свято чтим, помним каждого вологжанина, отдавшего свою жизнь за Отечество, за свою великую Родину и малую родину. Как вы помните, более 340 тысяч вологжан ушли на фронт в годы Великой Отечественной войны. Из них около 200 тысяч человек не вернулись домой, еще 221 тысяча человек не выдержали невзгод жизни в тылу», – сказал Георгий Филимонов. Участники акции во главе с губернатором Вологодской области создали геоглиф в форме пятиконечной звезды, высадив 300 сосен вблизи горы Мауры. На этой же локации в 2024 году появился геоглиф «ПОБЕДА», а в прошлом году к нему добавили цифру «80» – в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. «Это и память о наших великих воинах современности – участниках СВО, которые ушли в Вечность. Как сказал наш Президент, Верховный Главнокомандующий Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, ни одна потеря, ни одна жизнь, отданная за Отечество, не напрасна и не будет напрасной. Чтим всех наших великих воинов-вологжан – они все для нас Герои Специальной военной операции, вне зависимости от того, мобилизованные это, контрактники, добровольцы или сотрудники ЧВК», – подчеркнул Георгий Филимонов.