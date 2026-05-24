НовостиПолитика24 мая 2026 14:45

На СВО погиб лидер бабаевских справедливороссов

Должность займет его сын
Источник:kp.ru

В Вологодскую область пришла похоронка. В специальной военной операции погиб руководитель Бабаевского отделения партии «Справедливая Россия» Антон Серов. Об этом сообщил глава регионального отделения «СР», депутат Законодательного собрания Вологодской области Владислав Зворыкин.

Антон Серов дважды принимал участие в спецоперации: воевал в 2022 - 2023 годах, а после перерыва отправился снова - в начале 2024 года.

Занять опустевшую должность областные «справедливороссы» предложили сыну погибшего – Виталию Серову. На организационном собрании местного актива партии все участники поддержали его кандидатуру.

Официально выберут на должность руководителя окружного отделения «Справедливой России» на партийной конференции в Бабаево, она пройдет в ближайшее время.