Вологодский губернатор потребовал, чтобы к 1 июня центры муниципальных округов «блестели»

Фото со страницы губернатора

Масштабная весенняя чистка городов и посёлков стала ключевой темой оперативного совещания под председательством губернатора. Георгий Филимонов раздал главам округов жёсткие указания: к 1 июня центральные территории должны сиять.

Глава региона подчеркнул, что речь идёт не только о главных площадях у зданий администраций. В порядок обязаны привести все ключевые улицы, по которым ежедневно передвигаются жители. Контролировать исполнение поручено вице-губернатору Антону Стрижову — он отправит на места мобильные ревизионные группы с готовыми чек-листами.

Ковш, лопата, пылесос, шампунь и ручная бригада — такую формулу назвал губернатор.

Досталось на совещании Белозерску. Губернатор припомнил прошлогодний градсовет, когда прямо в центре города обнаружились груды зимнего песка и смета, неухоженные обочины, облупившиеся бордюры и грязные фасады. Он посоветовал местным властям не кивать потом на нехватку субсидий, а решать вопросы заранее и с уважением к собственному населению.

Ориентиром для отстающих должны стать Вологда и Череповец, чей опыт благоустройства губернатор рекомендовал брать на вооружение всем округам.