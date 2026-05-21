Министр здравоохранения РФ посетит череповецкую поликлинику

В начале июня в городе металлургов заработает Городская поликлиника № 7 — крупнейшее и самое высокотехнологичное амбулаторное учреждение Вологодской области. Торжественную церемонию посетит глава федерального Минздрава Михаил Мурашко. Об этом рассказал губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.

На оперативном совещании в Правительстве и.о. министра здравоохранения региона Игорь Петчин раскрыл детали проекта. Стройка стартовала в апреле 2023 года, смета превысила 1,38 миллиарда рублей, львиная доля которых поступила из федеральной казны. Ещё около миллиарда потратили на передовое оборудование.

Новое пятиэтажное здание площадью более 13,2 тысячи квадратных метров примет 382 сотрудника, в том числе 124 врача и 156 человек среднего медперсонала. Технический арсенал впечатляет: более тысячи единиц медицинской техники. Среди них — МРТ-томограф всего тела с магнитом 1,5 Тесла, 128-срезовый КТ VENTUM Pro, эндоскопические системы, оснащённые искусственным интеллектом для раннего выявления опухолей, а также цифровые рентгены, маммографы и костные денситометры.

Учреждение построено по принципам «бережливой поликлиники» с чётким разделением потоков посетителей. Первый этаж отдан неотложной помощи с отдельным фильтром-боксом, лучевой диагностике и лаборатории второго уровня биобезопасности, способной выполнять ПЦР-тесты. На втором этаже — эндоскопия, терапевтический блок с прививочными и геронтологическими кабинетами для пожилых. Третий этаж займут функциональная диагностика, УЗИ и спортивная медицина. Четвёртый — просторный конференц-зал для обучения и повышения квалификации персонала.