Ночной шопинг по-семейному: череповчанка с мужем и двумя детьми обокрала магазин

В Череповце вынесли приговор 41-летней женщине, устроившей дерзкую кражу прямо на рабочем месте. Работая товароведом продовольственного магазина, она имела доступ к ключам от помещения и знала код сигнализации. Когда руководство устроило разнос персоналу из-за недостачи, сотрудница не придумала ничего лучше, чем предложить мужу наведаться в торговую точку ночью.

В январе 2026 года череповчанка вместе с супругом и двумя несовершеннолетними детьми отправилась к магазину. Женщина сняла помещение с охраны, открыла дверь, и семья приступила к делу. На всё про всё ушло восемь минут: тележки заполнили провизией, спиртным, сигаретами, сладостями, фруктами и игрушками. Особый акцент сделали на крепком алкоголе — взяли 12 бутылок водки. Добычу расфасовали по пакетам, вынесли наружу, после чего товаровед закрыла магазин и вновь активировала сигнализацию.

Часть продуктов супруги раздали случайным прохожим, остальное оставили себе. Общий урон составил 27 279 рублей 42 копейки.

Камеры наблюдения быстро вывели следователей на злоумышленницу. Ей предъявили обвинение в присвоении с использованием служебного положения, муж проходил как пособник. Дети, как выяснилось, даже не подозревали о криминальной подоплёке ночного визита.

В ходе следствия пара полностью признала вину и добровольно погасила ущерб. Суд ограничился денежными санкциями: женщина заплатит 50 тысяч рублей штрафа, её супруг — 25 тысяч.