Под Череповцом погиб лось

Вечернее ДТП с участием дикого животного произошло накануне около 21:30 на 16-м километре трассы Починок — Шишовка в Череповецком округе. В зоне действия предупреждающего знака «Дикие животные» автомобиль Kia Sid совершил наезд на лося.

Удар был такой силы, что легковушку выбросило через встречную полосу прямо в кювет. Сохатый погиб на месте. Водитель иномарки выжил, но получил травмы, с которыми его доставили в лечебное учреждение. В Госавтоинспекции добавили, что в момент аварии мужчина пренебрёг правилами безопасности и ехал не пристёгнутым.