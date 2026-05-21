В Вологду везут 40-метровое колесо обозрения

Фото со страницы Сергея Жестянникова

В парке Ветеранов в Вологде кипит работа: здесь готовятся к монтажу нового колеса обозрения. Глава города Сергей Жестянников сообщил, что каркас аттракциона прибудет из Геленджика к 1 июня. Площадка уже спланирована, грунт выровнен, сейчас рабочие готовятся укладывать 16 бетонных плит под основание. Электросети также подведены. Сразу после доставки начнётся сборка — установка каркаса, двигателя, штанг и подвеска кабинок. Весь цикл монтажа обещают завершить до конца месяца.

Новый аттракцион будет высотой 40 метров. На колесе разместят 20 закрытых кабин, способных одновременно принять до 120 пассажиров. Благодаря системам отопления и кондиционирования кататься можно будет круглый год, независимо от погоды.

Проект реализуется на частные средства инвестора и приурочен к 880-летнему юбилею города. Глава Вологды уверен, что возвращение колеса обозрения на историческое место в обновлённом парке Ветеранов создаст мощную точку притяжения для жителей и гостей областной столицы.

Для сравнения: череповецкое колесо обозрения имеет высоту 50 метров и 32 кабинки с климат-контролем. Один полный круг занимает 9 минут.