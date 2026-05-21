Старинная школа в Вытегре получит второе рождение

Зданию, которое сегодня занимает школа, уже 115 лет. Построенное в 1910 году, оно повидало многое: сначала здесь учились гимназистки, в войну размещался госпиталь для раненых. Сейчас памятник архитектуры регионального значения ждёт масштабная реконструкция, на которую направили почти 155 миллионов рублей.

Глава областного Минстроя Михаил Бухмичев убеждён, что объект заслуживает звания архитектурной жемчужины. Огромные окна, просторные рекреации и высоченные потолки создают неповторимый дух старины, и строители намерены его бережно сохранить. Подрядчик, по словам министра, выдерживает заявленные сроки.

Пока стройготовность не превышает шести процентов. Рабочие уже снесли ветхие перегородки, освободили помещения от мусора и приступили к отмостке. На втором этаже закипела штукатурка. Дальше — больше: усиление фундамента, кладка новых стен, чистовая отделка, приведение в порядок лестниц, полная замена коммуникаций, вентиляции, охранных систем и дверей.

Ремонт финансируется по нацпроекту «Молодёжь и дети» и народной программе «Единой России». Сдать обновлённое здание под ключ планируют к концу 2026 года.