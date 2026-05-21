Онежская корюшка бьёт рекорды

В Вытегорском округе подвели итоги корюшковой путины. Улов составил 92 тонны — это на 23 процента, или 17 тонн, превышает результат предыдущего года.

В региональном Минсельхозе отметили, что промысловое окно у корюшки крайне узкое — всего полторы-две недели. Эта рыба идёт на нерест именно в мае, прижимаясь к береговой линии. Многое решают погодные условия, но в этом сезоне они оказались благосклонны к рыбакам.

Положительная динамика фиксируется по всему региону. За первый квартал 2026 года вологодские предприятия выловили 621 тонну водных биоресурсов — рост 30 процентов к тому же периоду 2025-го, или плюс 142 тонны. Почти две трети объёма обеспечили озёра Белое, Воже, Кубенское, Онежское, Шекснинское водохранилище и реки области (свыше 463 тонн), ещё 158 тонн дало Рыбинское водохранилище.