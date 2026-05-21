Вологодские медики объяснили, как пережить 30-градусную жару без вреда для здоровья

Фото: Правительство Вологодской области.

Вологодскую область накрыла волна аномального тепла — воздух прогревается выше 30 градусов. Медики бьют тревогу: экстремальные температуры чреваты серьёзными сбоями в работе организма.

Специалисты областного минздрава напоминают, чем отличается солнечный удар от теплового. В первом случае человек чувствует дурноту и головокружение, но градусник показывает норму. Тепловой же удар развивается стремительно: температура тела взлетает до критических 38–40 градусов, кожа становится горячей и сухой, накатывает тошнота, сознание спутывается, возможна потеря сознания. Без звонка в скорую тут не обойтись.

Терапевт вологодской поликлиники №1 Ульяна Ожиганова составила свод правил выживания в духоте. Пить нужно часто и понемногу: негазированная, минеральная или слабогазированная вода небольшими глотками каждые полчаса восстановит солевой баланс. Одежда — только натуральная и светлая, никакой синтетики. Головной убор не обсуждается. В меню — салаты, овощи и фрукты, тяжёлую еду лучше отложить до прохладных дней. А перед выходом на улицу обязательно наносить крем с мощным SPF-фильтром.