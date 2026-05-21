11-летнего вологжанина во дворе сбила иномарка с прицепом

20 мая вечером, около семи часов, во дворе дома №105 на улице Герцена в Вологде произошёл наезд на 10-летнего мальчика. Volkswagen Polo с прицепом двигался по внутридворовой территории, когда на проезжую часть вышел школьник.

В городской Госавтоинспекции пояснили, что мальчик начал пересекать дорогу и попросту не заметил прицепное устройство. В результате столкновения юный пешеход получил травмы. Пострадавшего увезли в областную детскую больницу.