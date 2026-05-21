Вологда
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Вологда
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Вологда
+26°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия21 мая 2026 8:03

11-летнего вологжанина во дворе сбила иномарка с прицепом

Ребенок в больнице
Источник:kp.ru

Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области.

20 мая вечером, около семи часов, во дворе дома №105 на улице Герцена в Вологде произошёл наезд на 10-летнего мальчика. Volkswagen Polo с прицепом двигался по внутридворовой территории, когда на проезжую часть вышел школьник.

В городской Госавтоинспекции пояснили, что мальчик начал пересекать дорогу и попросту не заметил прицепное устройство. В результате столкновения юный пешеход получил травмы. Пострадавшего увезли в областную детскую больницу.