Мужчина попался на удочку мошенников и потерял миллион рублей

Житель Череповца стал жертвой телефонных мошенников. Ему звонили из сотовой компании. А в результате он потерял немалые деньги.

Как сообщили в полиции, все началось со звонка от неизвестного, представившегося сотрудником сотовой компании. Мужчине сообщили, что срок действия договора на услуги связи якобы подходит к концу и его необходимо срочно продлить. Для этого собеседник попросил назвать код, который пришел в СМС-сообщении.

33-летний череповчанин выполнил требования звонившего. А спустя некоторое время мужчине пришло сообщение о том, что его личный кабинет на Госуслугах взломан. В уведомлении также был указан номер службы поддержки, куда предложили обратиться за помощью. И он позвонил!

А там убедили, что неизвестные получили доступ к его данным и уже пытаются оформить кредиты на его имя. Затем спасать оступившегося стал сотрудник Центробанка. Именно он рассказал мужчине о так называемых «зеркальных сделках»: для отмены незаконных займов необходимо самому взять кредиты и перевести деньги на специальный «безопасный счет».

Череповчанин поверил злоумышленникам и оформил несколько кредитов в банках, после чего отправил все средства на продиктованные реквизиты.

В итоге мужчина лишился более одного миллиона рублей.

Поняв, что его обманули, он обратился в полицию.