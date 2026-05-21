НовостиОбщество21 мая 2026 5:54

В Вологде ограничат движение на улице Можайского

Там ремонтируют мост в створе улицы Текстильщиков
Осталось отремонтировать пролеты моста над проезжей частью.

Путепровод на улице Текстильщиков ремонтируется, его готовность - 65%, что соответствует графику. Остается завершить участок над проезжей частью улицы Можайского. В ходе ремонта обновляются опоры, лестничные сходы, мостовое полотно, ограждения и освещение. Также предстоит смонтировать пандусы и подъемники для маломобильных граждан, обустроить тактильную плитку и антискользящие накладки.

Сейчас подрядчику необходимо перекрыть дорогу.

Вот что сказал глава города Сергей Жестянников: «Для завершения ремонта потребуется временно ограничить автомобильное движение по улице Можайского примерно до августа. В ближайшее время подпишем соответствующее постановление, водителям стоит заранее продумывать пути объезда. Это ожидаемый этап работ. Прошу вологжан с пониманием отнестись к временным неудобствам и набраться терпения».

Сергей Жестянников пообещал, что путепровод сдадут раньше срока, предусмотренного контрактом.