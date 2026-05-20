Более 530 тысяч электронных трудовых книжек ведет отделение Соцфонда на Вологодчине

Бумажная трудовая книжка уходит в прошлое.

На Вологодчине более 530 тысяч электронных трудовых книжек ведет ОСФР по Вологодской области.

Электронный вариант содержит те же сведения, что и бумажный документ. В нем значится место работы, должность, дата приема, увольнения, перевода на другую должность, а также реквизиты документов, подтверждающих оформление трудовых отношений.

Возможностью перейти на цифровые трудовые документы воспользовались в этом году более 8,5 тысяч вологжан.

Чтобы получить информацию о своей трудовой деятельности, достаточно перейти на портал Госуслуг, затем — в раздел «Справки и выписки», выбрать услугу «Выписка из электронной трудовой книжки» и нажать «Заказать выписку». Электронная выписка придёт в личный кабинет файлом в формате PDF, который можно направить по электронной почте, скачать или распечатать. Документ заверяется электронной подписью и имеет такую же юридическую силу, как и бумажная версия с подписью и печатью работодателя.

«Сведения о приёме на работу, переводе или увольнении отражаются в электронной трудовой уже на второй день после проведения кадровых мероприятий. Цифровой вариант удобен тем, что обеспечивает работникам в любое время прямой доступ к сведениям о своей профессиональной деятельности без участия работодателя. Электронный вариант трудовой помогает избежать ошибок и неточностей в записях о работе, позволяет учитывать льготный характер профессии, а также гарантирует надёжную защиту и сохранность данных. Это удобно для всех работающих, особенно для тех, кто на «дистанционке», — отметила управляющий Отделением СФР по Вологодской области Галина Королёва.

Переход на цифровые трудовые документы носит добровольный характер. У тех, кто впервые устроился на работу с 2021 года, все сведения о трудовых периодах ведутся сразу в электронном виде без оформления бумажной версии документа.