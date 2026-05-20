Вологодские рыбаки за первые три месяца года добыли 621 тонну рыбы

В Вытегорском округе промысловики добыли в Онежском озере 92 тонны европейской корюшки - на 23 процента ( на 17 тонн) больше. чем в прошлом году.

Об этом сообщили в региональном Министерстве сельского хозяйства и продовольственных ресурсов.

Промысел велся лишь 10–15 дней, так как корюшка является весенне-нерестующим видом и в мае подходит близко к берегам. Процесс сильно зависит от погоды, но результат оказался существенно лучше прошлогоднего.

Лов корюшки в Онежском озере играет важную роль в обеспечении россиян рыбой и выполнении задач национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», инициированного Президентом РФ.

В целом по региону промышленный вылов водных биоресурсов также демонстрирует уверенный рост. За январь—март 2026 года вологодские рыбодобывающие организации добыли 621 тонну рыбы. Это плюс 130% к аналогичному периоду 2025 года - на 142 тонны больше.

Основные объемы пришлись на Рыбинское водохранилище (более 158 тонн), а также на озера Белое, Воже, Кубенское, Онежское, Шекснинское водохранилище и реки (более 463 тонн).