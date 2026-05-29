Череповчанин "зеркалил" действия мошенников и потерял более миллиона рублей

Житель Череповца 1993 года рождения поверил звонку незнакомца, набрал кредитов и потерял деньги. А потом пошел в полицию.

Там он рассказал, что днем на его корпоративный номер позвонил оператор сотовой связи и предупредил о завершении срока действия договора на оказание услуг. Для продления договора требовалось продиктовать код из смс. Череповчанин выполнил требование. Потом ему пришло смс с информацией о взломе его личного кабинета на портале «Госуслуги», предложением связаться со службой поддержки.

Горожанин позвонил по указанному номеру, тот заявил о несанкционированном входе. Затем с мужчиной связался якобы сотрудник Центробанка, который сообщил, что мошенники взяли на его имя кредиты. Для их аннулирования и перевода средств на «безопасный счет» потерпевшему предложили оформить «зеркальные сделки».

В итоге череповчанин оформил несколько кредитов на общую сумму более одного миллиона рублей. Все деньги он отзеркалил - перевел на чужие счета.

А потом мужчина в личном кабинете «Госуслуг» обнаружил, что факта взлома не было, сообщает пресс-служба областного Управления МВД.