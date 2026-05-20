Ребенок выпал из окна в Вологде и попал в реанимацию

Вологодский губернатор сообщил о ЧП в областном центре. Из окна второго этажа выпал двухлетний мальчик.

Георгий Филимонов призвал родителей быть бдительными - из-за жаркой погоды окна в домах часто держат открытыми, невзирая на маленьких детей. А москитные сетки зачастую создают иллюзию надежности.

ЧП случилось 19 мая вечером - после 22 :00, на улице Конева. У ребенка тяжелая черепно-мозговая травма. Он доставлен в детскую областную больницу и находится в отделении реанимации. Медики оценивают его состояние как стабильно тяжелое. Ему оказывается всю необходимая помощь.

Глава региона напомнил, что москитные сетки не рассчитаны на вес даже годовалого ребенка. "Не оставляйте окна открытыми, а детей — у открытых окон. Установите на окна блокираторы, не ставьте мебель поблизости, чтобы ребенок не смог забраться на подоконник", — обратился к жителям Георгий Филимонов.

Губернатор предложил, чтобы дети не смогли забраться на подоконник, ставить на него тяжелые предметы или цветы, которые помешают малышу подобраться к окну.