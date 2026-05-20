Опытный мотоциклист разбился на трассе под Грязовцем

Фото: мотоцикл вылетел с дороги.

19 мая в Вологодской области разбился опытный мотоциклист. Он погиб на выезде из Грязовца в сторону Вохтоги.

Около 16.40 на мотоцикле «Ямаха» мужчина 1978 года рождения на высокой скорости не справился с управлением из-за высокой скорости. Мотоцикл вылетел в кювет, водитель получил тяжелые травмы. На место прибыла скорая. Но врачи были бессильны - мотоциклист в машине скончался.

Госавтоинспекторы отмечают, что мужчина - не новичок, был в шлеме, имел большой стаж вождения. Его техника была зарегистрирована в установленном порядке.