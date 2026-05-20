Сотрудники ДПС выловили пятилетнего ребенка на питбайке

Пятилетнего ребенка выловили на питбайке. Хотя бензин таким не продают, но папа его обеспечил.
Ребенок на дороге был замечен сотрудниками ГАИ в ходе рейда.
Многие удивляются таким опасным игрушкам для малышей. Ведь с начала сезона сотрудниками Госавтоинспекции остановлено более 100 детей, управляющих мототехникой по дорогам общего пользования. Это сто потенциальных трагедий.
Гораздо меньше людей требуют запретить торговлю такой техникой.
А в данном случае накажут родителей пятилетнего байкера - за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.