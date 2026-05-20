Сотрудники ДПС выловили пятилетнего ребенка на питбайке

Ребенок знает, куда заливается бензин, но не знает, сколько кубиков у его техники.

Пятилетнего ребенка выловили на питбайке. Хотя бензин таким не продают, но папа его обеспечил.

Ребенок на дороге был замечен сотрудниками ГАИ в ходе рейда.

Многие удивляются таким опасным игрушкам для малышей. Ведь с начала сезона сотрудниками Госавтоинспекции остановлено более 100 детей, управляющих мототехникой по дорогам общего пользования. Это сто потенциальных трагедий.

Гораздо меньше людей требуют запретить торговлю такой техникой.

А в данном случае накажут родителей пятилетнего байкера - за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.