Важнейший путепровод Вологды отремонтируют за 217 миллионов рублей

Важнейшую транспортный путепровод отремонтируют за 217 миллионов рублей.Подписан контракт.

Работы выполнит АО «ПО Возрождение». Капитальный ремонт стартует в июне. Согласно проекту, предстоит обновить опоры, пролёты, дорожное полотно и тротуары.

Строители модернизируют инженерные коммуникации, заменять ограждения, установят новое освещение.

Как напомнили в администрации горда, продолжается ремонт улицы Мира. На днях снято ограничения для транспорта на участке от улицы Сергея Орлова до проспекта Победы. На следующей неделе должны закончить асфальтирование отрезка до улицы Козленской.

И тогда начнется капремонт Мяснорядского моста в створе улицы Козленской. То есть до открытия движения по улице Мира ограничений для транспорта на путепроводе не будет, чтобы не доставлять неудобств водителям, подчеркнули в администрации Вологды.

А летом начнется капитальный ремонт Горбатого моста.