В Вологде ищут горожан, выбрасывающих в контейнеры то, что не положено

-

В Вологде в микрорайоне Тепличном кто-то выюроси на контейнерную площадку то, что выбрасывать запрещено. Это не первый раз. И власти начинают борьбу.

Материалы с видеофиксацией уже направлены в органы МВД. Правоохранителям предстоит установить личности нарушителей и привлечь их к ответственности.

Произошел несанкционированный сброс отходов, которые не относятся к твердым коммунальным. Это строительный мусор, шины, старая мебель и спиленные ветки. Выбрасывать такие отходы на контейнерную площадку запрещено.

Чтобы их вывезти, требуется отдельный договор со специализированной организацией. Если договора нет, действия нарушителя квалифицируются как прямое нарушение.

Санкции за выброс такого мусора предусмотрены серьезные. Гражданам грозит штраф до 50 тысяч рублей. Для юридических лиц сумма достигает 200 тысяч рублей. В ряде случаев возможна также конфискация транспорта.

«Чистота города — это не только работа коммунальных служб. Это общая ответственность. Каждый житель, каждый предприниматель должен осознавать: мусор, выброшенный мимо, никуда сам не денется. Он остаётся лежать на нашей общей земле. Давайте относиться к Вологде по-хозяйски и вместе делать её чище», — обратился к вологжанам Глава города Сергей Жестянников.