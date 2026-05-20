В Череповце юная пассажирка автобуса получила травмы

В Череповце начата процессуальная проверка по информации об оказании небезопасных транспортных услуг. Об этом сообщает СУ СК России по Вологодской области.

В социальных сетях сообщается о ЧП в городе металлургов. 18 мая 2026 года 16-летняя девушка ехала в автобусе. Но упала из-за резкого торможения, допущенного водителем рейсового автобуса на улице Краснодонцев. Пострадавшей потребовалась медицинская помощь.

"Руководитель СУ СК России по Вологодской области Геннадий Юрьевич Яшин поручил следственному отделу по городу Череповцу провести процессуальную проверку и установить все обстоятельства произошедшего", - сообщает пресс-служба ведомства.