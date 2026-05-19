В Вологде решили сохранить бассейн "Лагуна"

Со страницы Сергея Жестянникова

Власти Вологды вмешались в ситуацию вокруг бассейна «Лагуна» на Окружном шоссе, 7А, после того как в социальных сетях поползли слухи о его скором закрытии. Глава города Сергей Жестянников лично взял вопрос под контроль и провёл переговоры с собственниками и арендатором объекта.

Значение «Лагуны» для города трудно переоценить. Ежемесячно сюда приходят более шести тысяч посетителей со всего города и Вологодского округа. В бассейне занимаются 428 детей в учебных группах, ещё 90 юных спортсменов тренируются профессионально. Для взрослых и пенсионеров работают секции аквааэробики. За годы существования учреждения из его стен вышли десять мастеров спорта России, один мастер спорта международного класса и сотни кандидатов в мастера.

На встрече все стороны пришли к единому мнению: закрывать бассейн нельзя. Бассейнов в городе не хватает. Однако проблему это не снимает — здание остро нуждается в капитальном ремонте и серьёзных инвестициях.

«Ситуация непростая: требуется капитальный ремонт и вложение значительных средств. Но общее мнение однозначное – бассейн нужно сохранять. Мы продлили аренду на год, а параллельно будем прорабатывать правовые и финансовые механизмы для дальнейшего существования объекта. Я за то, чтобы вода в „Лагуне“ осталась. Будем искать решения для этого», — прокомментировал Сергей Жестянников.

Пока идёт поиск решения по реконструкции, жителям микрорайона предлагают альтернативные водные комплексы: «Витязь» на Гагарина, 44А, «Атлант» на Ленинградской, 150А и семейный центр «Осьминожка» на Окружном шоссе, 26.