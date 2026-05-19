Для Череповца готовят новый памятник Сталину

Со страницы губернатора

В Москве полным ходом идёт работа над скульптурной группой, которую вскоре собираются установить в городе металлургов. Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов лично оценил глиняный макет будущего монумента и остался впечатлён его выразительностью.

Композиция посвящена двум ключевым фигурам, стоявшим у истоков череповецкой металлургии — Иосифу Сталину и Ивану Бардину. Именно с их именами связывают появление в городе завода-гиганта.

Авторство принадлежит Илье Коротченко, чей проект одержал победу в конкурсном отборе.

Открытие запланировано на профессиональный праздник металлургов. Бронзовая группа займёт место на оживлённом перекрёстке — в створе улиц Металлургов, Сталеваров и проспекта Победы. По словам главы региона, это не просто украшение, а визуальный символ превращения Череповца в один из крупнейших индустриальных центров России. Идею установки ранее поддержали городской Совет ветеранов и депутатский корпус.