Омский курьер забрал у вологодской школьницы 21 миллион рублей

Прокуратура Вологды передала в суд дело 19-летнего жителя Омска, обвиняемого в особо крупном мошенничестве. Молодому человеку грозит до десяти лет колонии и миллионный штраф.

История началась в октябре прошлого года. Десятикласснице из Вологды позвонили неизвестные, представившиеся сотрудниками интернет-магазина. Под предлогом доставки товара у девочки выманили код, а затем убедили установить некое приложение. Общение продолжилось уже там.

В какой-то момент школьница осознала, что имеет дело с аферистами, и поделилась подозрениями с отцом. Родитель велел дочери немедленно прекратить разговоры. Однако запуганная «уголовной ответственностью за поддержку недружественного государства» девочка не послушалась.

Мошенники заставили её передать все домашние накопления прибывшему курьеру. Встретившись с омичом, несовершеннолетняя отдала ему астрономическую сумму — более 21 миллиона рублей. Потерпевшим признан её 67-летний отец.

Сейчас фигурант ожидает суда. Его подельники пока остаются в разработке — дело в отношении них выделено в отдельное производство, уточнили в вологодской прокуратуре.