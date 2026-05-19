В Вологде ищут 64-летнего мужчину, пропавшего по дороге в гараж

В Вологде ищут Евгения Геннадьевича Юдина 64 лет. Вечером 16 мая, около половины девятого, он направился в гаражный кооператив «Роща» на Ярославской, 44. С того момента его местонахождение остаётся неизвестным.

Особую тревогу вызывает тот факт, что пропавшему требуется медицинская помощь. Времени на поиски остаётся всё меньше.

Приметы вологжанина: рост около 176–178 сантиметров, коренастое телосложение, серые глаза. Волосы рыже-седые, имеется лысина. В день исчезновения Евгений Геннадьевич был одет в камуфляж — штаны, майку и кепку. При себе у него находились чёрная тканевая сумка на длинной ручке и сотовый телефон.

Всех, кто мог видеть мужчину или знает что-либо о его судьбе, срочно просят выйти на связь. Контакты для информации: экстренные службы — 112, 102 или 02; горячая линия поисково-спасательного отряда «ЮК-СПАС» — 8-921-123-88-80. Сообщить сведения также можно через группу отряда во ВКонтакте.