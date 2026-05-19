Чуткий нос и громкий голос: кошка-пенсионерка спасла вологжанку из огненной ловушки

Фото из личного архива хозяйки квартиры

Ранним утром 16 мая в доме №12 на улице Конева в Вологде едва не случилась беда. Около четырёх часов в квартире 57-летней женщины вспыхнул пожар, и если бы не четвероногий ангел-хранитель, финал мог быть куда печальнее.

Этим хранителем оказалась 15-летняя кошка Лада. Учуяв дым, она закатила настоящий «концерт» — истошное мяуканье разбудило спящую хозяйку. Придя в себя, женщина обнаружила, что комната затянута гарью: источник возгорания таился на кухне, в коробе с газовой трубой. Не теряя ни секунды, она позвонила пожарным и, прихватив Ладу, выскочила на улицу.

К дому оперативно стянулись силы МЧС — 16 человек личного состава и 6 единиц техники. Из подъезда эвакуировали ещё пятерых жильцов, включая ребёнка. Один мужчина выбрался сам. Пламя сбили, никто не пострадал. Позже эксперты пришли к выводу: виной всему неполадки газового оборудования.

Реакция Лады на опасность подарили женщине второй день рождения. Спасатели же советуют не полагаться только на кошачье чутьё и установить дома пожарный извещатель.