Каштан на площади Революции останется на своём месте

Глава Вологды Сергей Жестянников заверил местных жителей, что каштан на площади Революции не пострадает в ходе грядущего обновления центра города.

Как пояснил градоначальник, сейчас территория площади готовится к масштабному преображению в преддверии 880-летнего юбилея Вологды. Главные задачи — замена покрытия и переосмысление зелёного убранства. При этом все многолетние насаждения, включая тот самый каштан на углу Советского проспекта и улицы Марии Ульяновой, останутся нетронутыми. Ранее в проекте благоустройства каштана не было - что подняло волну негодования среди градозащитников.

К существующей растительности добавят и новую. Проект озеленения предусматривает свежий газон, живую изгородь из аронии, гортензий и спирей, а также цветники с многолетниками. Суммарно на площади высадят около трёх тысяч растений.

Кроме того, коммунальщики уберут сухостойные деревья — их заменят молодыми саженцами. А те деревья, что ещё полны сил, приведут в порядок.