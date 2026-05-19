Долг встал поперёк жизни: в Череповце осуждён парень, зарезавший кредитора

Череповецкий суд поставил точку в деле о жестокой расправе, случившейся 10 февраля в квартире на улице Первомайской. На скамье подсудимых оказался 20-летний горожанин, лишивший жизни 33-летнего мужчины.

Корень конфликта крылся в деньгах. Молодой человек занял у потерпевшего солидную сумму и не спешил отдавать. Тот, в свою очередь, методично «выбивал» долг: угрожал силой и шантажировал публикацией откровенных подробностей личной жизни должника.

В роковой день градус взаимной неприязни зашкалил. Схватив нож, подсудимый набросился на хозяина жилища и нанес несколько ударов грудную клетку и живот. От полученных ран пострадавший умер прямо на месте.

В зале суда фигурант сознался в убийстве, но показания давать отказался.Судьи приняли во внимание, что поведение самого потерпевшего носило противоправный характер, но на квалификацию преступления это не повлияло. Итог — 8 лет колонии строгого режима.

Семья убитого также добилась материальной компенсации. Мать погибшего взыскала с осуждённого 700 тысяч рублей за моральные страдания и 122 650 рублей — за организацию похорон. Приговор может быть обжалован.