Вытегорский округ станет полигоном для межрегиональных учений по борьбе с огнём

Министерство лесного комплекса Вологодской области

Крупные учения, посвящённые тушению лесных и торфяных пожаров, стартуют на этой неделе в Вытегорском округе. Они станут главным экзаменом готовности служб к пожароопасному сезону, который действует в регионе уже с 6 апреля.

Губернатор Георгий Филимонов сообщил в соцсетях, что на учения съедутся представители профильных ведомств со всей Вологодчины и регионов Северо-Запада. Состав участников широк: от лесничеств, лесхозов и Авиалесоохраны до арендаторов участков, спасателей МЧС и делегаций соседних субъектов СЗФО.

В этом году ставка сделана на технологии. В области действует четырёхуровневая система круглосуточного слежения, активно применяются беспилотники и пешее патрулирование. А накануне в Вытегорском округе запустили первый аэростат — он будет наблюдать за обстановкой с воздуха. Результат такого подхода уже заметен: несмотря на официальное открытие сезона, регион пока обходится без единого лесного пожара.