В Вологде стартовала кампания по уничтожению борщевика

С 15 мая в областной столице кипит работа по ликвидации опасного растения. Первым под удар попал Осановский проезд — там обработка уже завершена. Бригада из шести специалистов не сбавляет темпа и готовится охватить новые территории.

Как рассказали в МКУ «Зеленстрой», 20 мая рабочие переместятся на улицы Поэта Романова и Пошехонское шоссе, заглянут в Индустриальный переулок. Также приведут в порядок берега Шогроша на двух участках: от Герцена до Можайского и от Козлёнской до Осановского проезда.

Арсенал борьбы внушительный — механическое скашивание плюс химпрепараты. Всего предстоит зачистить свыше 140 гектаров. Первый этап, который захватит десятки улиц — от Береговой до Грязовецкого переулка, — финиширует 15 июня. Затем последует месячная пауза, и с 11 июля по 14 августа пройдёт вторая волна обработки.

Параллельно городские службы заняты покосом травы на общественных пространствах и вдоль дорог. Общая площадь кошения в этом сезоне перевалит за 600 гектаров

Сейчас МКУ «Зеленстрой» ищет специалистов по содержанию улично-дорожной сети для сопровождения контрактов и технадзора, трактористов 4-го разряда для управления МТЗ, а также рабочих 1-го и 4-го разрядов