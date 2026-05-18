Вологжан ждет жара до +30

На Вологодскую область надвигается погодная аномалия. Синоптики предупреждают: среднесуточная температура на предстоящей неделе превысит климатическую норму на семь и более градусов.

В тёмное время суток, по данным синоптиков, столбики термометров будут держаться на отметках +10…+15 градусов. Зато дневной прогноз обещает разогрев до +25…+30.

Метеорологи напоминают, что такая жара относится к категории опасных явлений. Критерии чёткие: если с мая по сентябрь на протяжении пяти суток подряд средний температурный показатель за день оказывается выше нормы на 7 °C и более, ситуация классифицируется как аномальная.

В связи с этим специалисты просят горожан поберечь здоровье в пиковые часы солнцепёка. Питьевой режим нужно усилить, а физическую активность, напротив, свести к минимуму. Под особым контролем должны находиться пожилые люди, малыши и те, кто страдает хроническими сердечно-сосудистыми патологиями — духота и зной для них особенно опасны.